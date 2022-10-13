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Широков оценил игру форварда «Спартака» Соболева в нынешнем сезоне

Широков оценил игру форварда «Спартака» Соболева в нынешнем сезоне
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Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев адекватно реагирует на сравнения с Холандом? Хорошо. Холанд по хет-трику делает в АПЛ, в Лиге чемпионов добавляет. Соболев молодец, что работает над собой, прибавляет. На мой взгляд, он стал стабильнее по сравнению с прошлым годом — с августа вышел на высокий уровень и не сбавляет, не пропадает.

Промес? У него будет сейчас шанс в дерби доказать, что может решать и в топ-матчах. С «Зенитом» в чемпионате мы его не видели. В Кубке России его минут 70 не было видно, не надо оценивать матчи по последним 15 минутам», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах в чемпионате России, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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