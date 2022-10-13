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«Её опорником надо ставить». Полузащитник ЦСКА Кучаев назвал любимую фигуристку

«Её опорником надо ставить». Полузащитник ЦСКА Кучаев назвал любимую фигуристку
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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, кто из российских фигуристок его особенно впечатлил во время совместной игры в футбол.

«Сразу скажу, моя любимая фигуристка – Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде – втыкается, куется. Её опорником надо ставить», – приводит слова Кучаева Sport24.

В конце июня этого года группа российских фигуристов во главе с Анной Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева посетила тренировку армейцев. Девушки провели с футболистами импровизированный матч на ограниченном участке поля, а Трусова забила два гола.

24-летний Константин Кучаев провёл за первую команду ЦСКА 125 матчей во всех турнирах и забил 11 голов. В текущем сезоне он суммарно поучаствовал в 10 играх команды. В семи матчах РПЛ он оформил два мяча (с «Пари НН» и «Факелом»), в трёх кубковых встречах отметился голом один раз (с «Сочи»).

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