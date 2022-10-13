Радченко отреагировал на слова Ледяхова о действиях Испании в отношении россиян

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на слова бывшего футболиста «Спартака» Игорь Ледяхова о том, что в Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше граждан России.
«Я сейчас живу в России, поэтому не знаю, пытаются ли власти Испании сделать все, чтобы наших граждан было меньше в их стране. Игорю Ледяхову, наверное, виднее. Не думаю, что если кто-то из русских ребят захочет поехать играть в Испанию встретит какие-то препятствия в процессе переезда. Прежде всего, чтобы нашим футболистам играть в Ла Лиге, нужно демонстрировать хороший уровень и мастерство на поле. Если кто-то из испанских клубов заинтересуется российским игроком, то проблем с переездом не должно быть. Это контрактное обязательство, вряд ли национальность будет как-то влиять на это.
По крайней мере, у меня в Испании очень много друзей, потому что я большое количество времени провел в этой стране – около 17 лет. Никаких проблем у испанцев со мной нет из-за того, что я русский. Они там все прекрасно понимают. Меня всегда зовут в гости и я могу приехать в любой момент в такие города как Сантандер, Ла-Корунья. Уверен, что меня там примут с распростертыми объятьями. Я состою в клубе ветеранов «Депортиво», мы постоянно переписываемся и в курсе всех дел. Никаких намеков на проблемы из-за того, что я россиянин, не было», – приводит слова Радченко Metaratings.
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