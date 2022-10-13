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«Всё усложнилось». Симеоне высказался о шансах «Атлетико» выйти из группы ЛЧ

«Всё усложнилось». Симеоне высказался о шансах «Атлетико» выйти из группы ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о ничьей с «Брюгге» (0:0) и оценил перспективы команды в оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч получился сложным. У нас были отличные моменты, да и в целом мы провели одну из лучших игр в этом сезоне – по темпу, по взаимодействиям… Было много хорошего. Кунья отыграл здорово, Карраско вышел очень заряженным. Мората максимально стремился забить, но вратарь выручил «Брюгге». Витсель? Он вышел добавить баланса, чтобы мы не проиграли и не вылетели.

Шансы на выход из группы? Всё усложнилось. Мы находимся в ситуации, где есть только один позитив – наше осознание того, что нужно выиграть оба оставшихся матча. И мы должны победить», – приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает третье место в группе B. У команды 4 очка. «Брюгге» с 10 очками уже досрочно оформил выход в плей-офф, на втором месте – «Порту» (6). Замыкает таблицу «Байер» (3). 26 октября «Атлетико» примет леверкузенцев, а завершит групповой этап выездом в Порту.

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