Роберт Левандовски опубликовал пост после ничьей в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски опубликовал пост после ничьей в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:3.

«Всегда борись до конца», — написал Левандовски в своей социальной сети.

После четырёх туров «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Интер», в свою очередь, занимает второе место, набрав 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» (12). В следующем туре «Барселона» встретится с «Баварией». Матч состоится 26 октября.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 2 результативные передачи.