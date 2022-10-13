Спортивный директор «Барселоны» высказался о положении команды в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Круифф прокомментировал результат матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Ощущение разочарования. Команда сделала всё. Пропущенные три мяча сильно затрудняют достижение цели. Было важно забить первыми, что изменило игру, но ничья убила нас на 48-й минуте. Нет объяснения. У нас есть определённые потери, команда играет по-разному. Теперь мы зависим от соперника. Если «Интер» выиграет, мы будем расстроены. Мы должны выиграть в Лиге чемпионов матчи, которые остались, не забывая о чемпионате Испании, где мы хорошо начали. Когда падаешь, нужно вставать. Игроки к этому привыкли. Разочарование длится один день, и игроки знают, насколько важен следующий матч с «Реалом». Игроки выйдут сильными», — приводит слова Круиффа AS.

После четырёх туров «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Интер», в свою очередь, занимает второе место, набрав 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» (12).