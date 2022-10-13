Дмитрий Тихий — о своём отстранении: я пока ничего не могу говорить по этой ситуации

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о своем отстранении от тренировочного процесса с командой.

Ранее стало известно, что главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев принял решение отстранить Дмитрия Тихого, Брайана Идову и Илью Камышева от тренировок с «Химками».

«Я пока ничего не могу говорить по этой ситуации. Все вопросы надо задавать моему юристу», — сказал Тихий в интервью «РБ Спорт».

29-летний Тихий выступает за «Химки» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей в Российской премьер-лиге и 1 — в Кубке страны.

Подмосковная команда располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 12 играх. В субботу, 15 октября, «Химки» примут в родных стенах воронежский «Факел».