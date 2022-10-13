Томислав Дуймович расхвалил Ольгу Смородскую

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о бывшем президенте клуба Ольге Смородской.



«Думаю, да, разбиралась в футболе. Общался несколько раз с Ольгой Юрьевной. Она посещала много игр, советовалась с разными футбольными людьми и тренерами. Была адекватным руководителем.



Плюс она через какое‑то время совершила два единственно на тот момент возможных трансфера, на мой взгляд, которые помогли клубу навести финансовый порядок. Это переход Питера Одемвингие в «Вест Бромвича» и мой — в «Динамо». Она с этим справилась.



Заходила ли она в раздевалку? Как и каждый руководитель клуба — после побед. Но вообще Юрий Палыч (Семин) старался не допускать начальников в раздевалку очень часто. Мы чувствовали себя защищенными в этом смысле.



Юрий Палыч — легенда. Он везде добивался успеха — и в сборной, и в «Локо», и в киевском «Динамо». Человек с большой буквы. Болельщики его так любят, что, думаю, будут за него, даже если не будет результата. Он мог сделать такую атмосферу, что народ начинал возвращаться на стадион.



Ещё он запомнился как очень энергичный человек. Он не из тех тренеров, которые просто сидели и смотрели игру. Он всегда высказывал, мог накричать — вообще на любого в команде. От него шло прям очень много энергии», – приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».