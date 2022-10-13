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Вратарь «Интера» Онана – о ничьей с «Барселоной»: это не победа, но важный момент

Вратарь «Интера» Онана – о ничьей с «Барселоной»: это не победа, но важный момент
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Голкипер «Интера» Андре Онана высказался после ничьей с «Барселоной» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 (3:3).

«Это не победа, но важный момент. Мы дважды вели в счёте, но не смогли довести до дома три очка. Мы довольны работой, которую проделали.

Я пытался вести игру, оживляя группу и поддерживая своих защитников и всю команду в целом. Я доволен, поскольку мы продемонстрировали отличное выступление и, по моему мнению, заслужили победу», — цитирует Онану пресс-служба УЕФА.

После четырёх туров «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Интер», в свою очередь, занимает второе место, набрав 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» (12).

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