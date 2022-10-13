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Источник: ЦСКА ранее следил за капитаном «Маккаби» Лави, но сейчас им не интересуется

Источник: ЦСКА ранее следил за капитаном «Маккаби» Лави, но сейчас им не интересуется
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ЦСКА действительно ранее следил за капитаном израильского «Маккаби» из Хайфы Нету Лави, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-синие действительно некоторое время назад следили за хавбеком, но сейчас он не входит в шорт-листы столичного клуба.

Несколько лет назад ЦСКА также хотел подписать Нета Лави. Тогда речь шла об аренде футболиста в армейский клуб с последующим правом выкупа. Однако в декабре 2020 года «Маккаби» на своём официальном сайте объявил, что не собирается продавать Лави в российский клуб, несмотря на полученное предложение.

Напомним, 16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, в котором ЦСКА примет московский «Спартак». Встреча пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (25) – на третьей позиции.

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