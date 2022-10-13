Анзор Кавазашвили: у меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. В турнире не будут принимать участие россияне.
«У меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшего на чемпионатах мира, очень тяжело. Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание на турнир. Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
- 13 октября 2022
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