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Анзор Кавазашвили: у меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России

Анзор Кавазашвили: у меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. В турнире не будут принимать участие россияне.

«У меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшего на чемпионатах мира, очень тяжело. Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание на турнир. Может быть, моя апатия пройдёт ближе к ноябрю», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

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