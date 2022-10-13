Гол и передача Кварацхелии — в видеообзоре матча «Наполи» — «Аякс»

Вчера, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Наполи» — «Аякс». Игра состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Примечательно, что двумя результативными действиями отметился хорошо известный по выступлениям в РПЛ Хвича Кварацхелия.

Видеообзор матча:

Неаполитанцы открыли счёт на четвёртой минуте — автором гола стал Ирвин Лосано (1:0). Вскоре Джакомо Распадори укрепил преимущество итальянского клуба (2:0), ассистировал ему Хвича Кварацхелия. Во втором тайме амстердамцы сократили отставание благодаря голу Дави Классена (2:1). Однако уже на 62-й минуте Кварацхелия реализовал пенальти (3:1).

В конце второй половины встречи игрок «Аякса» Стивен Бергвейн (3:2) также забил с одиннадцатиметровой отметки, однако на 90-й минуте Виктор Осимхен своим голом установил итоговый счёт в матче — 4:2.

Напомним, в прошлой игре итальянский клуб обыграл нидерландцев со счётом 5:1.