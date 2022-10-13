Мать Мбаппе: горжусь тем, каким человеком Килиан становится

Файза Ламари, мать 23-летнего французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, рассказала, что гордится своим сыном.
«Когда он становится чемпионом мира, как бывшая спортсменка я действительно счастлива. Но больше всего я горжусь тем, каким человеком он становится. Всё ещё впереди. Он успеет стать мужчиной, но сегодня я, конечно, им горжусь», — приводит слова Файзы Ламари RMC Sport.
Ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ» и настроен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. При этом главными претендентами на игрока называются «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Позднее спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш опроверг эту информацию.
В текущем сезоне Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах Лиги чемпионов и французской Лиги 1.
Видео: Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе
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