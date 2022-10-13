«Теперь всё перезапущено в этой группе». Гендузи — о второй победе над «Спортингом»

Французский полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи прокомментировал победу над лиссабонским «Спортингом» (2:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Мы исправили начало матча по сравнению с первой игрой. Они пытались подниматься очень высоко, чтобы торопить нас, но нам удалось сломить их давление хорошими выходами из обороны. Было действительно интересно показать им с самого начала, что мы не боимся, что у нас есть своё лицо, и мы осознаём наши качества. Мы продемонстрировали это с самого начала матча, и последовал очень хороший результат. Если мы продолжим идти по этому пути, то добьёмся больших успехов.

Теперь всё перезапущено в этой группе, это предвещает хорошее будущее. Мы пришли со своей игрой, мы показали, что заслуживаем большего после двух проигранных туров», — приводит слова Гендузи L’Équipe.

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