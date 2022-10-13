Дубль Левандовского — в видеообзоре драматичного матча ЛЧ «Барселона» — «Интер»
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Вчера, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:3. Примечательно, что каталонцы спаслись от поражения на 90+2-й минуте благодаря голу Роберта Левандовского. Поляк в этой встрече оформил дубль.
Видеообзор матча «Барселона» — «Интер»:
На 40-й минуте забил Усман Дембеле после передачи Серхи Роберто. На 50-й минуте Николо Барелла сравнял счёт. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперёд. На 82-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт встречи. На 89-й минуте Робин Госенс снова вывел «Интер» вперёд. Однако через три минуты Левандовски вновь восстановил равенство на табло.
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