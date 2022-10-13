«Они надолго запомнят «Интер». Симоне Индзаги — о матче с «Барселоной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3).
«Отомстить кому? Тем в Испании, кто называл меня тренером катенначчо? Моя история о том, как играют мои команды, говорит сама за себя. Мне не за что мстить. У «Барсы» одна ничья в Ла Лиге, теперь они надолго запомнят «Интер», — приводит слова Симоне Индзаги журналист Даниэле Мари в «Твиттере».
Главный арбитр матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» Шимон Марциняк на последних минутах игры удалил главного тренера итальянского клуба. На 97-й минуте наставник получил прямую красную карточку за протесты в адрес судей.
«Интер» занимает второе место в группе С, после четырёх туров набрав семь очков. «Барселона» — третья с четырьмя баллами.
Видео: «Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги
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