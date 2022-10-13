Мбаппе недоволен, что Месси стал лидером раздевалки «ПСЖ»
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Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лидером раздевалки «Пари Сен-Жермен». Футболист имеет такое же влияние в парижском клубе, которое было у него в «Барселоне», информирует Radio Marca.
Согласно сведениям источника, Килиан Мбаппе и многие другие футболисты «ПСЖ» считают, что такое положение дел в раздевалке — не самая благоприятная среда для победы в Лиге чемпионов.
Напомним, Лионель перебрался во Францию из испанской «Барселоны» летом 2021 года. В сезоне-2022/2023 Месси провёл за «Пари Сен-Жермен» 13 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего аргентинца в € 50 млн.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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