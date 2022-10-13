Артета прокомментировал слова Обамеянга о себе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал критику в свой адрес со стороны нападающего «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с норвежским «Будё-Глимт».
«Люди вольны обсуждать то, что считают нужным», — приводит слова испанского специалиста Mirror.
Также Артета рассказал об атмосфере в «Арсенале»: «Феноменально, я никогда не был в раздевалке, лучше этой. У меня великолепные отношения с персоналом и игроками команды. Мы все настроены на работу. Мне как тренеру доставляет огромное удовольствие быть частью этого».
Ранее Обамеянг сказал, что Артета «не умеет обращаться с великими игроками, с большой личностью», но позднее принёс свои извинения, оправдав это негативными эмоциями, которые он испытывал после перехода в «Барселону» из стана «канониров».
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