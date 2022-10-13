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Семак: у «Зенита» есть два нападающих, других кандидатов не рассматриваем

Семак: у «Зенита» есть два нападающих, других кандидатов не рассматриваем
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах с нападающими в своей команде. В частности, он высказался о безголевой серии Матео Кассьерры и восстановлении Ивана Сергеева. По словам Семака, клуб не рассматривает кандидатуры новых форвардов.

«Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше — это важно, прежде всего для их уверенности. Юри Алберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем. Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

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