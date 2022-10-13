Тен Хаг заявил, что Роналду не примет обвинения FA

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с предъявленными обвинениями форварду Криштиану Роналду из-за инцидента, который произошёл после матча с «Эвертоном» в прошлом сезоне.

«Мы говорили об этом, и он этого не примет», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Напомним, в футбольной ассоциации Англии заявили, что Роналду обвиняется в неподобающем поведении по статье E3. Футболисту необходимо дать ответ до понедельника, 17 октября.

После матча 32-го тура английской Премьер-лиги прошлого сезона «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) Роналду разбил телефон одного из болельщиков. Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, фанат протянул телефон. Роналду отмахнулся, после чего телефон упал на землю.

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