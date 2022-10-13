Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг заявил, что Роналду не примет обвинения FA

Тен Хаг заявил, что Роналду не примет обвинения FA
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с предъявленными обвинениями форварду Криштиану Роналду из-за инцидента, который произошёл после матча с «Эвертоном» в прошлом сезоне.

«Мы говорили об этом, и он этого не примет», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Напомним, в футбольной ассоциации Англии заявили, что Роналду обвиняется в неподобающем поведении по статье E3. Футболисту необходимо дать ответ до понедельника, 17 октября.

После матча 32-го тура английской Премьер-лиги прошлого сезона «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) Роналду разбил телефон одного из болельщиков. Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, фанат протянул телефон. Роналду отмахнулся, после чего телефон упал на землю.

Новость по теме
Тен Хаг: хочу получить от Роналду лучшее

Видео: Неприятные поступки Криштиану Роналду

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022