Семак: Кассьерре надо продолжать работать. Играть в «Зените» не так просто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации Матео Кассьерры в стане сине-бело-голубых. Напомним, форвард перешёл в петербургскую команду из «Сочи».

«Главное, что у команды нет проблем с результативностью — это самое важное. Матео будет работать, здесь никаких других способов нет. Продолжать работать, терпеть. Мы видим его сильные качества — они есть, и с начала сезона те мячи, которые он забивал, говорят о том, что он умеет это делать. Нам всем нужно больше работать.

Играть в «Зените» не так просто, а особенно с тем давлением, которое на него оказывается с каждой последующей игрой, в которой он не забивает. Такая ситуация была и с другими нашими нападающими. Такие серии были и у предыдущих наших игроков. Ничего страшного, нужно работать, терпеть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.