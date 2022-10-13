Семак: Кассьерре надо продолжать работать. Играть в «Зените» не так просто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации Матео Кассьерры в стане сине-бело-голубых. Напомним, форвард перешёл в петербургскую команду из «Сочи».
«Главное, что у команды нет проблем с результативностью — это самое важное. Матео будет работать, здесь никаких других способов нет. Продолжать работать, терпеть. Мы видим его сильные качества — они есть, и с начала сезона те мячи, которые он забивал, говорят о том, что он умеет это делать. Нам всем нужно больше работать.
Играть в «Зените» не так просто, а особенно с тем давлением, которое на него оказывается с каждой последующей игрой, в которой он не забивает. Такая ситуация была и с другими нашими нападающими. Такие серии были и у предыдущих наших игроков. Ничего страшного, нужно работать, терпеть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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