Семак рассказал о восстановлении голкипера Одоевского после травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии голкипера Даниила Одоевского.

«У Одоевского есть улучшения, он работает по индивидуальной программе. Здесь мы отталкиваемся от его самочувствия, потому что есть определённые заключения докторов, которые выразили своё мнение. Сейчас шаг за шагом он прибавляет нагрузку, работает индивидуально. Надеемся, что он выздоровеет и вернётся в строй», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

19-летний Одоевский начинал сезон в качестве основного вратаря «Зенита». Он сыграл в победном Суперкубке России со «Спартаком» (4:0), а также в четырёх стартовых турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В последней игре с «Ахматом» (0:0) 6 августа он получил красную карточку и больше на поле не выходил. Отметим, что Одоевский был на скамейке запасных в матчах с «Факелом» (31 августа) и «Спартаком» (4 сентября), но затем вновь получил повреждение и выбыл из заявки.