Источник: два игрока РПЛ получили повестки в военкомат

Два футболиста из команд Российской Премьер-Лиги получили повестки в военкомат, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, один из получивших повестку игроков — 35-летний вратарь «Торпедо» Александр Довбня. Он явился в военкомат по повестке и получил отсрочку от службы в рамках частичной мобилизации.

Отмечается, что попадание в список Минспорта на бронь от мобилизации — это не стопроцентная гарантия отсрочки. Списки отправляются в соответствующие структуры, которые решают: выдавать бронь или нет. Подтверждённую бронь российские клубы и сборные до сих пор не получили.

Напомним, ранее повестку в военкомат получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов. Экс-спортсмен рассказал, что провёл в военкомате всего полчаса.