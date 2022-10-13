Источник: два игрока РПЛ получили повестки в военкомат

Два футболиста из команд Российской Премьер-Лиги получили повестки в военкомат, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, один из получивших повестку игроков — 35-летний вратарь «Торпедо» Александр Довбня. Он явился в военкомат по повестке и получил отсрочку от службы в рамках частичной мобилизации.
Отмечается, что попадание в список Минспорта на бронь от мобилизации — это не стопроцентная гарантия отсрочки. Списки отправляются в соответствующие структуры, которые решают: выдавать бронь или нет. Подтверждённую бронь российские клубы и сборные до сих пор не получили.
Напомним, ранее повестку в военкомат получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов. Экс-спортсмен рассказал, что провёл в военкомате всего полчаса.
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