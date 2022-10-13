«Барселона» потеряет более € 20 млн, если не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Барселона» рискует потерять € 21 млн, в случае, если команда не сможет выйти в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.
В прошлое воскресенье совет директоров клуба представил рекордный бюджет на этот сезон, в рамках которого предполагалось, что «Барселона» не только выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, но и дойдёт до четвертьфинала турнира. Если этого не произойдёт, сине-гранатовые потеряют более € 20 млн.
Отмечается, что призовые ни за возможную победу в испанском чемпионате, ни за выигрыш Лиги Европы не смогут помочь заполнить этот дефицит бюджета «Барселоны».
Напомним, вчера, 12 октября, «Барселона» дома сыграла вничью с миланским «Интером» 3:3. Для того чтобы «Барселона» прошла в плей-офф, команде Хави необходимо одержать победы над «Баварией» и «Викторией Пльзень» и рассчитывать на то, что «Интер» не сможет набрать три очка за два матча.
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