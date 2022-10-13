Экс-президент «Торпедо»: если Талалаев спасёт команду от вылета, то честь ему и хвала

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера московской команды. По его мнению, это крайне удачное сотрудничества для обеих сторон.

«Оценю это назначение как удачное во всех смыслах. Это и для Андрея хорошее предложение, и для самого клуба. Это достойная кандидатура и правильное решение.

Команда не проигрывает три тура и назначают нового тренер? Это нормально. Команда идёт на последнем месте, а то, что они не проигрывают три тура, ещё не говорит о том, что они хорошо играют. Команда стала играть получше и физически подтянулась, возможно, прошёл испуг перед клубами высшей лиги. Но если говорить о качестве, то его надо повышать и ставить игру. Думаю, Андрей тот тренер, который сможет это сделать.

Я так же продолжаю считать, что «Торпедо», как бы помягче сказать, чтобы никого не обидеть, находится на том месте, которое заслуживает. Если Андрей сумеет спасти команду, то честь ему и хвала. Он попытается это сделать, и ему хватит опыта, знания и авторитета. Но это возможно, если акционеры, клуб и команда будут единым коллективом, будут прислушиваться к мнению друг друга», — приводит слова Тукманова Legalbet.