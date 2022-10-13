«Челси» следит за переговорами Мартинелли и «Арсенала»

Руководство футбольного клуба «Челси» заинтересовано в подписании контракта с нападающим «Арсенала» Габриэлом Мартинелли, сообщает Bild.
Действующий контракт бразильского форварда с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года. По нему Мартинелли получает € 80 тыс. в неделю. По новому контракту футболист хочет получать € 200 тыс. в неделю.
Кроме Мартинелли, руководство «Арсенала» также рассчитывает подписать новые долгосрочные соглашения с Букайо Сакой и Вильямом Салиба, что может повлиять на переговорный процесс с бразильцем. Этим и может воспользоваться «Челси», чтобы подписать игрока конкурентов.
В текущем сезоне Мартинелли принял участие в девяти матчах АПЛ, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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