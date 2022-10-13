Каррагер: в Мбаппе слишком много эгоизма и желания властвовать как для 23-летнего парня

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе за эгоизм и излишнее желание властвовать.

«Дело в том, что мы все любим Мбаппе как игрока, он потрясающий. Но в нём слишком много эгоизма и желания властвовать как для 23-летнего парня, который является одним из лучших футболистов планеты. Он ещё молод, я думаю, что кто-то просто должен сказать ему «нет», — приводит слова Каррагера Daily Star.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ» и настроен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. При этом главными претендентами на игрока называются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».