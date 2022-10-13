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Два удаления и два гола — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Марсель»

Два удаления и два гола — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Марсель»
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Вчера, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором лиссабонский «Спортинг» на своём поле принимал французский «Марсель». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Видеообзор матча:

Хозяева по ходу матча отличились первыми, но со знаком «минус». Полузащитник «Спортинга» Рикарду Эсгаю получил за три минуты две жёлтые карточки, после чего покинул поле. Через минуту после этого хавбек французов Маттео Гендузи уверенно реализовал 11-метровый удар. Через 10 минут «Марсель» забил уже с игры — автором гола стал чилиец Алексис Санчес. На 61-й минуте хозяева потеряли ещё одного игрока — нападающий Педру Гонсалвеш получил две жёлтые за одну минуту, оставив свою команду вдевятером. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Марселя».

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