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Семак — о Ловрене: это профессионал до мозга костей

Семак — о Ловрене: это профессионал до мозга костей
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко оценил качества защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена. Также он высказался о подготовке футболиста к ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.

«На мой взгляд, касаемо большей части проведённых им матчей, он смотрится достаточно уверенно. Как работал, так и работает на сто процентов всегда — это профессионал до мозга костей. То, что периодически у большинства футболистов бывают удачные или неудачные сезоны, в этом нет ничего странного. Конечно, он готовится к чемпионату мира, чтобы показать себя и помочь национальной команде. Это тоже дополнительный стимул — подготовка к лучшему турниру, который есть на уровне сборных», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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