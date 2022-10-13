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Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе

Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что нападающий екатеринбуржцев Эрик Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе.

«Мы уже прибыли в Ростов, ещё со вчерашнего дня мы в городе. Дорога прошла хорошо. Как добирались? Через Сочи. Что касается Эрика Бикфалви, то он уже приступил к тренировкам в общей группе», — приводит слова Григория Иванова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Бикфалви, повредивший в самом начале матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2) мышцу правой голени, проведёт на больничном около двух недель.

В матче 13-го тура РПЛ «Урал» сыграет с «Ростовом» 14 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Команда Виктора Гончаренко занимает 12-е место в турнирной таблице.

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