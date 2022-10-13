Бушманов: травма Умярова — потеря для «Спартака» перед ЦСКА. Наиль — игрок старта

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал информацию, что футболист «Спартака» Наиль Умяров из-за травмы плюсневой кости пропустит матч с ЦСКА.

«Травма Умярова, из-за которой он пропустит матч с ЦСКА, это потеря для «Спартака». Наиль сейчас игрок стартового состава, хоть и играет пока не в лучший футбол в этом сезоне. Что касается того, кто его может заменить, то, думаю, будут такие перестановки: Литвинов будет играть в опорной зоне, а на позицию центрального защитника выйдет Чернов или Мевля», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток — в 20:00 мск. Напомним, «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 туров, ЦСКА — четвёртый с 24 баллами.