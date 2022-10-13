Вратарь «Порту» стал первым в ЛЧ, кто сделал голевой пас и отбил пенальти в одном матче

Голкипер «Порту» Диогу Кошта стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который в одном матче сделал голевую передачу и отразил пенальти. Об этом сообщил официальный «твиттер» УЕФА.
«Порту» одержал победу над немецким «Байером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».
На шестой минуте счёт открыл полузащитник «Порту» Вендерсон Галено с передачи Диогу Кошты. На 16-й минуте голкипер «Порту» отразил удар Керема Демирбая с 11-метровой отметки. Удвоил преимущество гостей нападающий Мехди Тареми, на 53-й минуте реализовавший пенальти. Через 11 минут всё тот же Тареми забил второй 11-метровый, оформив дубль.
«Порту» вышел на второе место в группе В, набрав шесть очков после четырёх встреч. «Байер» — на четвёртой строчке, имея в своём активе три балла. Ранее из группы уже вышел «Брюгге», сыгравший вничью с «Атлетико» (0:0). В активе бельгийцев 10 очков, у испанцев — четыре балла.
Видео: Топ голевых передач 8-го тура Ла Лиги
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