Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Порту» стал первым в ЛЧ, кто сделал голевой пас и отбил пенальти в одном матче

Вратарь «Порту» стал первым в ЛЧ, кто сделал голевой пас и отбил пенальти в одном матче
Комментарии

Голкипер «Порту» Диогу Кошта стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который в одном матче сделал голевую передачу и отразил пенальти. Об этом сообщил официальный «твиттер» УЕФА.

«Порту» одержал победу над немецким «Байером» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:0. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

На шестой минуте счёт открыл полузащитник «Порту» Вендерсон Галено с передачи Диогу Кошты. На 16-й минуте голкипер «Порту» отразил удар Керема Демирбая с 11-метровой отметки. Удвоил преимущество гостей нападающий Мехди Тареми, на 53-й минуте реализовавший пенальти. Через 11 минут всё тот же Тареми забил второй 11-метровый, оформив дубль.

«Порту» вышел на второе место в группе В, набрав шесть очков после четырёх встреч. «Байер» — на четвёртой строчке, имея в своём активе три балла. Ранее из группы уже вышел «Брюгге», сыгравший вничью с «Атлетико» (0:0). В активе бельгийцев 10 очков, у испанцев — четыре балла.

Новость по теме
«Порту» разгромил «Байер» на выезде — видеообзор матча ЛЧ

Видео: Топ голевых передач 8-го тура Ла Лиги

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022