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Ветеран «Торпедо» Никонов: Талалаев тот самый спаситель? Он не сможет сделать много

Ветеран «Торпедо» Никонов: Талалаев тот самый спаситель? Он не сможет сделать много
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Советский футболист и российский тренер Вадим Никонов прокомментировал назначение российского специалиста Андрея Талалаева главным тренером московского «Торпедо».

«Торпедо» назначило главным тренером Андрея Талалаева? Я не знаю, плохо это или хорошо. Где он только ни работал. И он тот самый спаситель? Был Бородюк, кто вам ещё нужен? Савичев работал в клубе, он тоже нехороший? Талалаев пусть делает то, что может. Он не сможет сделать много, надо больше. Желаю ему исправить ситуацию, в которой оказалось «Торпедо». Если он этого не сделает, то его ждёт та же участь, как предыдущих тренеров», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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