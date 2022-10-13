В «Химках» раздумывают над увольнением Гогниева. Клуб рассматривает вариант вернуть Юрана
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Руководство «Химок» рассматривает вариант с увольнением Спартака Гогниева с поста главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У Гогниева напряжённые отношения сразу с группой игроков. Если будет принято решение об увольнении специалиста, то «Химки» снова могут обратиться к кандидатуре Сергея Юрана», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Уралу». Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева. Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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