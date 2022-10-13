Сотрудник «ПСЖ»: раньше Мбаппе улыбался и шутил, с начала сезона это всё исчезло

Один из сотрудников или игроков команды «Пари Сен-Жермен» дал анонимное интервью, в котором рассказал об изменениях в поведении нападающего команды Килиана Мбаппе, произошедших с начала сезона.
«В один день Мбаппе приехал в тренировочный лагерь, всем улыбался, шутил, здоровался со всеми, но на следующий день он приехал, не произнося ни одного слова и не глядя ни на кого. И так продолжается с начала сезона», — приводит слова сотрудника парижской команды L'Equipe.
Ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ» и настроен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. При этом главными претендентами на игрока называются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника
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