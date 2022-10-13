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Юран отреагировал на информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Гогниева

Юран отреагировал на информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Гогниева
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Российский тренер Сергей Юран отреагировал на информацию о возвращении в «Химки» в случае увольнения Спартака Гогниева.

«Пока не хочу это комментировать, это же разговоры. Первый раз от вас услышал, что такое возможно. Сложно это комментировать», – сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее сообщалось, что руководство «Химок» рассматривает вариант с увольнением Спартака Гогниева с поста главного тренера клуба.

Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Уралу». Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева. Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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