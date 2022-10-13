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Квинси Промес получил награду «Золотой кабан»

Квинси Промес получил награду «Золотой кабан»
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Квинси Промес был признан лучшим игроком «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков и получил награду «Золотой кабан». Это третий аналогичный приз в карьере нидерландского форварда.

Фото: Андрей Панков

Напомним, в сезоне-2021/2022 Квинси Промес провёл за «Спартак» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три жёлтые карточки.

Стоит отметить, что приз «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия, Александр Максименко и Джордан Ларссон.

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