«Сделаем всё, чтобы победить». Промес — о дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.

«Мы серьёзным образом готовимся к игре. Мы в хорошей форме, мы готовы к матчу с ЦСКА. Хотим победить — это самое красивое и важное дерби.



Акинфеев и Вернблум всегда доставляли мне непростую жизнь во всех матчах с ЦСКА. Это будет тяжёлая игра, у соперника хорошая команда. Но мы в отличной форме. Сделаем всё, чтобы победить», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» на стадионе «ВЭБ Арена» (Арена ЦСКА) начнётся в 20:00 мск 16 октября. Армейцы (четвёртое место в турнирной таблице) отстают от красно-белых (3) на одно очко.