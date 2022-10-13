«Сделаем всё, чтобы победить». Промес — о дерби с ЦСКА
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.
«Мы серьёзным образом готовимся к игре. Мы в хорошей форме, мы готовы к матчу с ЦСКА. Хотим победить — это самое красивое и важное дерби.
Акинфеев и Вернблум всегда доставляли мне непростую жизнь во всех матчах с ЦСКА. Это будет тяжёлая игра, у соперника хорошая команда. Но мы в отличной форме. Сделаем всё, чтобы победить», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» на стадионе «ВЭБ Арена» (Арена ЦСКА) начнётся в 20:00 мск 16 октября. Армейцы (четвёртое место в турнирной таблице) отстают от красно-белых (3) на одно очко.
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