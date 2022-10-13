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Промес прокомментировал получение награды «Золотой кабан»

Промес прокомментировал получение награды «Золотой кабан»
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Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал получение награды «Золотой кабан». Этот приз вручается лучшему игроку сезона в составе красно-белых по версии болельщиков.

«Особенный момент, я испытываю массу эмоций. Для меня это огромная честь. Во время ежедневной работы я не успеваю подумать, как много значат такие моменты. Тяжёлые тренировки приводят к таким классным призам. Это дополнительная мотивация работать дальше. Эта награда придаст мне импульс и новые силы», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Квинси Промес провёл за «Спартак» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три жёлтые карточки.

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Квинси Промес получил награду «Золотой кабан»
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