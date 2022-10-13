Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес выделил свои лучшие голы в прошлом сезоне

Промес выделил свои лучшие голы в прошлом сезоне
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выделил свои лучшие голы в прошлом сезоне.

«Лучшие голы прошлого сезона? На третьем месте будет гол в ворота «Краснодара» с паса Ларссона. На втором — гол в ворота «Динамо» с дальней дистанции в девятку, а на первом — гол в финале Кубка России. Это была отличная атака, победный гол, невероятные эмоции», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» отправится в гости к ЦСКА. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» (Арена ЦСКА) начнётся в 20:00 по московскому времени 16 октября. Армейцы (четвёртое место в турнирной таблице) после 12 проведённых матчей отстают от красно-белых (3) на одно очко.

Новость по теме
«Сделаем всё, чтобы победить». Промес — о дерби с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022