Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выделил свои лучшие голы в прошлом сезоне.

«Лучшие голы прошлого сезона? На третьем месте будет гол в ворота «Краснодара» с паса Ларссона. На втором — гол в ворота «Динамо» с дальней дистанции в девятку, а на первом — гол в финале Кубка России. Это была отличная атака, победный гол, невероятные эмоции», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» отправится в гости к ЦСКА. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» (Арена ЦСКА) начнётся в 20:00 по московскому времени 16 октября. Армейцы (четвёртое место в турнирной таблице) после 12 проведённых матчей отстают от красно-белых (3) на одно очко.