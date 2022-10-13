Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес объяснил появление в СМИ своих слов «Порвём ЦСКА!»

«Я фотографировался с болельщиками, не отвечал на вопросы журналистов. Потом мне показали видео, как один из журналистов решил меня спровоцировать. Но сегодня первый день, когда я говорю о дерби. Всё остальное — fake news», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, в котором ЦСКА примет московский «Спартак». Встреча пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (25) – на третьей позиции.