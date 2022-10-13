В «Химках» сообщили, что Спартак Гогниев готовит команду к игре с «Факелом»
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В футбольном клубе «Химки» прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренера Спартака Гогниева, выразив доверие специалисту.
«Руководство клуба доверяет главному тренеру, Спартак Артурович готовит команду к предстоящей игре с «Факелом» в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.
Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Уралу». Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева. Подмосковный клуб после 12-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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