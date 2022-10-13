Промес: если Соболев так продолжит, то мы точно сможем назвать его лучшим форвардом России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о своём партнёре по атакующей линии красно-белых Александре Соболеве.
«Я не очень заморачиваюсь из-за своей статистики в матчах с топами, хотя вроде у меня нормальная статистика. Если я не буду забивать, а команда будет выигрывать, меня это устроит.
Не могу сказать, сильнейший ли Соболев форвард «Спартака», с кем я играл, но, если он так продолжит, то мы точно сможем его назвать лучшим форвардом России. Для меня честь играть с ним, у нас замечательный дуэт», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, 16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги по футболу, в котором ЦСКА примет московский «Спартак». Встреча пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (25) – на третьей позиции.
- 13 октября 2022
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