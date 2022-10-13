Промес: желание получить паспорт РФ? Без комментариев
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не стал отвечать на вопрос о желании получить гражданство Российской Федерации.
«Желание получить паспорт РФ? Без комментариев.
О сборной не думаю, я сосредоточен полностью на «Спартаке», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В этом сезоне РПЛ на счету Промеса 11 голов и пять голевых передач в 12 матчах чемпионата. Он является лучшим бомбардиром турнира.
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» отправится в гости к ЦСКА. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» начнётся в 20:00 мск 16 октября. Армейцы (четвёртое место в турнирной таблице) после 12 проведённых матчей отстают от красно-белых (3) на одно очко.
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