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Промес: желание получить паспорт РФ? Без комментариев

Промес: желание получить паспорт РФ? Без комментариев
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не стал отвечать на вопрос о желании получить гражданство Российской Федерации.

«Желание получить паспорт РФ? Без комментариев.

О сборной не думаю, я сосредоточен полностью на «Спартаке», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В этом сезоне РПЛ на счету Промеса 11 голов и пять голевых передач в 12 матчах чемпионата. Он является лучшим бомбардиром турнира.

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» отправится в гости к ЦСКА. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» начнётся в 20:00 мск 16 октября. Армейцы (четвёртое место в турнирной таблице) после 12 проведённых матчей отстают от красно-белых (3) на одно очко.

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