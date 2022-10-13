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«Пари НН» хотел назначить Талалаева главным тренером в случае ухода Галактионова

«Пари НН» хотел назначить Талалаева главным тренером в случае ухода Галактионова
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Российский тренер, который сегодня возглавил московское «Торпедо», Андрей Талалаев был кандидатом на пост главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Талалаева рассматривало руководство «Пари НН», провело с ним предварительные переговоры, но тренер решил возглавить «Торпедо», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 13 октября, «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера.

Ранее Андрей Талалаев работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и ряде других российских команд. Последним место работы специалиста стал «Ахмат», который уволил тренера в сентябре 2022 года.

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Источник: «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера
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