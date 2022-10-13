Женская сборная России по футболу опустилась на два места в рейтинге ФИФА

ФИФА на своём официальном сайте опубликовала свежий рейтинг международных женских команд. Женская сборная России по футболу опустилась на два места.

Сборная России оказалась на 26-й строчке обновлённого рейтинга, в августовском топе наша команда располагалась на 24-й позиции. Наших девушек обошли сборная Португалии и команда Ирландии.

Сборная США сохранила первую строчку рейтинга. Изменился порядок ближайших преследовательниц американок: на вторую позицию с третьей поднялась сборная Швеции, а команда Германии соответственно опустилась на строчку вниз.

В октябре женская сборная России по футболу провела две товарищеские встречи с командой Беларуси. Первый матч, проходивший 7 октября, завершился победой россиянок 2:0, дубль на счету Алёны Рукиной. Во втором матче, проходившем 10 октября, была зафиксирована ничья 2:2, у сборной России отличились Даниэла Басаева и Медея Жаркова.

Напомним, женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Пока неизвестно, когда россиянок вновь допустят к турнирам.