Александр Мостовой оценил идею назначить Юрия Сёмина президентом «Локомотива»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал идею назначения Юрия Сёмина президентом московского «Локомотива».

«В «Локомотиве» убрали немцев, хотя об этом говорили ещё полтора года назад. Но никто же не слушал. Какая сейчас разница, кто будет президентом? Тем более в «Локомотиве» хуже точно не будет, команда идёт на 14-м месте. Там всего два места до последнего.



Любого назначай, кого хочешь. Не хочется выделяться на фамилии, но давно такого не было, когда первый круг ещё не закончился, а у нас уже восемь-девять перестановок произошло», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, «Локомотив» находится в поиске нового главного тренера после увольнения Йозефа Циннбауэра. Юрий Сёмин назывался одним из главных кандидатов на этот пост. Сегодня, 13 октября, «Локомотив» объявил о назначении Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера.