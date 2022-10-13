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«Бакаев в «Спартаке» был ничуть не хуже Промеса». Кечинов — о награде «Золотой кабан»

«Бакаев в «Спартаке» был ничуть не хуже Промеса». Кечинов — о награде «Золотой кабан»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал вручение премии «Золотой кабан» нападающему красно-белых Квинси Промесу.

«Считаю, что, помимо Промеса, награду «Золотой кабан» заслужили Соболев с Бакаевым. Ну раз болельщики выбрали Промеса — это дело вкуса. Бакаев, как по мне, выглядел прилично и был ничуть не хуже Промеса», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Квинси Промес провёл за «Спартак» 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три жёлтые карточки.

Стоит отметить, что приз «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия, Александр Максименко и Джордан Ларссон.

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