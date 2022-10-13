«Спартак» объявил о назначении Никиты Баженова менеджером по игрокам в аренде
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Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о назначении своего бывшего футболиста Никиты Баженова на новую должность менеджера по игрокам в аренде.
Отмечается, что Баженов будет следить за всеми футболистами красно-белых, которые имеют контракт с клубом, но на временной основе выступают в других командах. Никита приступит к работе уже в понедельник.
Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач. Футболист также выступал за «Томь», «Сатурн» и «Олимп-Долгопрудный». Кроме того, на счету Баженова один матч в составе сборной России (в 2008 году).
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