Динияр Билялетдинов: не особо настроен следить за ЧМ-2022. Буду смотреть знаковые матчи

Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.



«Какие-то знаковые матчи чемпионата мира в Катаре, может быть, буду смотреть. В целом я не особо настроен на то, чтобы активно следить за турниром, смотреть каждый матч. Планирую ли я поехать на финальные стадии чемпионата в Катар? Нет. Что там делать?» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.